Житель Башкирии прошел кастинг в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Максим исполнил под гитару песню «Привет» из репертуара Евгения Трофимова и свою авторскую композицию «Я здесь». Он получил высокую оценку жюри и прошел на следующий тур.
«Даже если это будет еще один эфир, но возможно мы тебе поможем в твоем пути. Ты талантливо пишешь песни», — сказал певец Сергей Лазарев.
Еще одной участницей телепроекта стала уфимка Айгиза Галимова, но она не прошла дальше, набрав 5 из 10 голосов.
Ранее известный певец Томас Мраз в эксклюзивном интервью «Башинформу» рассказал о своем творчестве.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.