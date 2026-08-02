Житель Башкирии прошел кастинг в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Максим исполнил под гитару песню «Привет» из репертуара Евгения Трофимова и свою авторскую композицию «Я здесь». Он получил высокую оценку жюри и прошел на следующий тур.

«Даже если это будет еще один эфир, но возможно мы тебе поможем в твоем пути. Ты талантливо пишешь песни», — сказал певец Сергей Лазарев.

Еще одной участницей телепроекта стала уфимка Айгиза Галимова, но она не прошла дальше, набрав 5 из 10 голосов.

Ранее известный певец Томас Мраз в эксклюзивном интервью «Башинформу» рассказал о своем творчестве.