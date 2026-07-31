«Очень люблю свою Уфу»: музыкант Томас Мраз про родную Башкирию

Совсем скоро на ТНТ выходит новый сериал «Коп-звезда», снятый режиссёром Виталием Дудкой, автором проектов «Юра-дворник» и «Нейробатя». В главных ролях — Никита Панфилов и Анастасия Красовская, которые играют напарников по полицейскому участку. Для Панфилова, звезды сериала «Сладкая жизнь», это большое возвращение на канал ТНТ, а для Красовской — редкое появление в комедийном жанре.

В звездный актерский каст вошел и наш земляк — рэпер, певец, автор песен Томас Мраз. В сериале он исполнил роль Мирного. В эксклюзивном интервью «Башинформу» музыкант подробно рассказал о своем актерском дебюте и решении расширить границы творческой деятельности.

— Ваш персонаж Мирный — какой он? Есть ли у вас что-то общее и возникали ли у вас сложности в процессе подготовки к первой своей роли в кино?

— Мой персонаж — Мирный, и я не могу сказать, что он мне сильно нравится, не сильно положительный персонаж. Я думаю, что его имя Мирный заключает в себе некую иронию, потому что в итоге в этом персонаже очень много противоречивости. И мне кажется, что в нашем современном мире эта проблема очень актуальна. И не только у меня, а у многих, потому что я часто сталкиваюсь в интернете с едкими и токсичными комментариями. Очень много людей в онлайн-играх друг друга оскорбляют, говорят страшные вещи. А потом, в реальной жизни, надевают маску, сделав вид, что всё нормально. А по поводу сложностей подготовки к роли — мне было совсем не легко. Я занимался с репетитором, так как не являюсь профессиональным актером. Мы очень усердно и упорно готовились к кастингу на эту роль и к самим съёмкам. И по словам коллег из съёмочной группы, действительно был заметен рост. Надеюсь, что зрители тоже оценят по достоинству мою игру и у меня будет ещё шанс вырасти и показать себя в новых ролях, в новых амплуа, потому что актерская игра — это то, чем бы мне хотелось заниматься. Я очень люблю кино.

— Свой первый альбом вы выпустили еще в 2014 году, 12 лет назад. Расскажите, как вы пришли к тому, что решили тесно связать свою жизнь с построением музыкальной карьеры?

— Дело в том, что моя бабушка всю жизнь проработала актрисой в русском драматическом театре в Уфы. И для меня выбор профессии, связанной с искусством, не был неизведанным и чем-то диким. Мой папа очень любил писать стихи, играть на гитаре, я с детства жил в творческой атмосфере. Не могу, конечно, сказать, что родители обрадовались тому, что я выбрал творческий путь, но от себя могу сказать, что больше никогда и ничем не хотел заниматься, всегда стремился в эту степь. Когда пошли первые творческие успехи, мои родители были очень рады, и по сей день меня поддерживают.

— Какие сложности возникают на творческом пути? Как справляетесь с элементарной усталостью или же выгоранием? Есть топ действий, которые возвращают вас в рабочее русло?

— Самые большие сложности в шоу-бизнесе — это ментальное состояние и твоя энергия. Раньше об этом не задумывался, так как был молодым, и мне было море по колено. Но сейчас мне уже 33 года, и скоро я поведу сына в школу. Полтора года я не пью, не курю, веду абсолютно трезвый образ жизни, хожу в спортзал три раза в неделю и раз в две недели обязательно хожу в баню с друзьями. Там мы играем на гитаре, очень классно паримся, ходим на лечебный массаж и стараемся следить за здоровьем. Также мне нравится почитать перед сном. И главное — проводить время с семьей, с друзьями, путешествовать. Всё звучит очень банально, но именно такие простые вещи больше всего наполняют нас, дарят счастье. Ко всему остальному, пафосному и искусственному, стоит относиться попроще.

— Был ли у вас опыт участия в съемках фильмов, сериалов?

— Сериал «Коп-звезда» — это первый проект, который выйдет в свет с моим участием, и зрители увидят мою игру. Но у меня был опыт съёмок в других проектах, которые, к сожалению, не вышли в эфир. Не буду все перечислять, это примерно мои пятые съемки в разных проектах, но впервые зрителя увидят меня в кино только в этом сериале.

— Вы родились и выросли в столице Башкортостана. Остались ли у вас там родные и близкие люди? Если да, то как часто вы прилетаете к ним?

— Да, действительно, я родился и вырос в Уфе, очень сильно люблю свой город и свою республику. Там у меня живет мама, живут дяди и тёти, двоюродные и троюродные братья-сестры. Стараюсь бывать там чаще, но не всегда получается. Хотелось бы минимум два раза в год. Во время своих приездов стараюсь больше путешествовать по региону, посещать новые города и природные достопримечательности. Очень люблю свою Башкирию.

— Есть ли у вас любимые места в Уфе? Назовите свой топ-5 для тех, кто ни разу там не был, но планирует посетить.

— На первом месте парк около озера Кашкадан, так как я вырос в Сипайлово, и моё детство, отрочество и юность прошли в этом месте. Очень приятно, что это место не забывают, продолжают развивать — построили там красивый скейт-парк, поющие фонтаны. Как по мне, достойное место для посещения. Второе место — это Голубое озеро, на тридцать девятом километре, недалеко от него была дача моего деда. Там я тоже часто бывал ещё ребёнком, купался в озере. И сейчас очень круто бывает приехать туда, поностальгировать, попариться в баньке, искупаться в природном источнике, попить кумыс. На третьем месте — пространство Арт-квадрат. Думаю, что все про него знают. Это самая крутая современная площадка в Уфе. На четвертом месте у меня ресторан «Ханни», так как я очень люблю башкирскую кухню. Очень приятно, что есть люди-ценители, которые озадачились и придумали классную, современную и стильную подачу этой кухни. И пятое место — набережная реки Белой, монумент Дружбы. Например, в начале этого лета мы чисто случайно попали в Лунопарк, который построили в конце этой набережной. Было весело!