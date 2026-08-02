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16:19 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Башкирии в парке «Патриот» открыли воздушно-десантный комплекс

2 августа в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс. Его открыли сегодня в рамках празднования Дня ВДВ.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Один из инициаторов его создания, ветеран боевых действий, подполковник запаса Рифат Хузагалиев рассказал, что на сборах школьники и студенты, а также военнослужащие и представители силовых структур смогут отрабатывать здесь прыжки с парашютом и навыки десантирования. Комплекс объединяет полный цикл наземной подготовки и включает в себя семь типов тренажёров. Это парашютная вышка, высотный тренажёр с вертолётом Ми-8, макет самолёта Ан-2, трамплин для отработки безопасного приземления, тренажёр гашения купола, площадка для укрепления голеностопа и стапели для подвесных систем.

– Этот комплекс носит имя генерала армии, командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Он призван продолжать славную традицию воспитывать наши будущие поколения, – сказал руководитель проекта воздушно-десантного комплекса, меценат Алексей Аслямов. – Благодарю свою команду, которая в сжатые сроки выполнила эту задачу. Мы работали слаженно, оперативно, и всё у нас получилось. Огромное спасибо руководству республики, лично вам, Радий Фаритович, за оказанное доверие и возможность прикоснуться к настоящей истории нашей великой страны. 
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» Глава Башкортостана поделился своими впечатлениями от воздушно-десантного комплекса.

– Важно, что десантники и ветераны боевых действий сами собрались и сделали такой подарок республике. Здесь нет ни копейки бюджетных средств, – сказал Радий Хабиров. – Честно говоря, не ожидал, что это будет настолько технологичная площадка. Таких комплексов в России всего два. И я точно знаю, что он даст дополнительный стимул привлечению ребят к службе в Воздушно-десантных войсках.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии открыли бюст Василию Маргелову.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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