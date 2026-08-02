В Башкирии в парке «Патриот» открыли воздушно-десантный комплекс

Один из инициаторов его создания, ветеран боевых действий, подполковник запаса Рифат Хузагалиев рассказал, что на сборах школьники и студенты, а также военнослужащие и представители силовых структур смогут отрабатывать здесь прыжки с парашютом и навыки десантирования. Комплекс объединяет полный цикл наземной подготовки и включает в себя семь типов тренажёров. Это парашютная вышка, высотный тренажёр с вертолётом Ми-8, макет самолёта Ан-2, трамплин для отработки безопасного приземления, тренажёр гашения купола, площадка для укрепления голеностопа и стапели для подвесных систем.
– Этот комплекс носит имя генерала армии, командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Он призван продолжать славную традицию воспитывать наши будущие поколения, – сказал руководитель проекта воздушно-десантного комплекса, меценат Алексей Аслямов. – Благодарю свою команду, которая в сжатые сроки выполнила эту задачу. Мы работали слаженно, оперативно, и всё у нас получилось. Огромное спасибо руководству республики, лично вам, Радий Фаритович, за оказанное доверие и возможность прикоснуться к настоящей истории нашей великой страны.
В беседе с корреспондентом ИА «Башинформ» Глава Башкортостана поделился своими впечатлениями от воздушно-десантного комплекса.
– Важно, что десантники и ветераны боевых действий сами собрались и сделали такой подарок республике. Здесь нет ни копейки бюджетных средств, – сказал Радий Хабиров. – Честно говоря, не ожидал, что это будет настолько технологичная площадка. Таких комплексов в России всего два. И я точно знаю, что он даст дополнительный стимул привлечению ребят к службе в Воздушно-десантных войсках.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии открыли бюст Василию Маргелову.
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