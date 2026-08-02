В Башкирии в парке «Патриот» открыли воздушно-десантный комплекс

Один из инициаторов его создания, ветеран боевых действий, подполковник запаса Рифат Хузагалиев рассказал, что на сборах школьники и студенты, а также военнослужащие и представители силовых структур смогут отрабатывать здесь прыжки с парашютом и навыки десантирования. Комплекс объединяет полный цикл наземной подготовки и включает в себя семь типов тренажёров. Это парашютная вышка, высотный тренажёр с вертолётом Ми-8, макет самолёта Ан-2, трамплин для отработки безопасного приземления, тренажёр гашения купола, площадка для укрепления голеностопа и стапели для подвесных систем.

– Этот комплекс носит имя генерала армии, командующего ВДВ, Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Он призван продолжать славную традицию воспитывать наши будущие поколения, – сказал руководитель проекта воздушно-десантного комплекса, меценат Алексей Аслямов. – Благодарю свою команду, которая в сжатые сроки выполнила эту задачу. Мы работали слаженно, оперативно, и всё у нас получилось. Огромное спасибо руководству республики, лично вам, Радий Фаритович, за оказанное доверие и возможность прикоснуться к настоящей истории нашей великой страны.