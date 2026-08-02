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15:07 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Башкирии растёт риск заражения опасными инфекциями

В Башкирии сохраняется высокая активность клещей.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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По данным Роспотребнадзора по региону, на 30 июля 2026 года в медицинские организации из‑за присасывания клещей обратились уже 6 292 человека, около 33,7 процента из них — дети.

Специалисты предупреждают: наибольшую опасность представляют клещевой вирусный энцефалит и инфекционный боррелиоз. Возбудитель энцефалита поражает центральную нервную систему. Первые симптомы проявляются остро — через 1–30 дней после укуса. Среди основных признаков — повышение температуры до 38–39 °С, сильные головные и мышечные боли, возможны тошнота и рвота.

Заражение происходит во время кровососания заражённого клеща. Чаще всего это случается при посещении лесов. Однако клеща могут занести в дом домашние животные, птицы или сами люди на одежде и растениях.

По результатам исследований центра гигиены и эпидемиологии в РБ, из 4 922 клещей, снятых с людей, 0,5 % оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, а 24,9 % — возбудителями инфекционного боррелиоза.

Медики напоминают: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща можно исследовать в специализированных лабораториях Башкирии. 

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Агидели дезинсекторы проводят обработку городских территорий.

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