В Башкирии растёт риск заражения опасными инфекциями

По данным Роспотребнадзора по региону, на 30 июля 2026 года в медицинские организации из‑за присасывания клещей обратились уже 6 292 человека, около 33,7 процента из них — дети.
Специалисты предупреждают: наибольшую опасность представляют клещевой вирусный энцефалит и инфекционный боррелиоз. Возбудитель энцефалита поражает центральную нервную систему. Первые симптомы проявляются остро — через 1–30 дней после укуса. Среди основных признаков — повышение температуры до 38–39 °С, сильные головные и мышечные боли, возможны тошнота и рвота.
Заражение происходит во время кровососания заражённого клеща. Чаще всего это случается при посещении лесов. Однако клеща могут занести в дом домашние животные, птицы или сами люди на одежде и растениях.
По результатам исследований центра гигиены и эпидемиологии в РБ, из 4 922 клещей, снятых с людей, 0,5 % оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, а 24,9 % — возбудителями инфекционного боррелиоза.
Медики напоминают: при обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Снятого клеща можно исследовать в специализированных лабораториях Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в Агидели дезинсекторы проводят обработку городских территорий.
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