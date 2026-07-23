В Башкирии Агидель обрабатывают от вредных насекомых

Сегодня в Агидели дезинсекторы проводят обработку городских территорий. В мэрии обратились к жителям с просьбой сегодня в течение нескольких часов ограничить пребывание в общественных местах, не выводить на прогулки домашних питомцев, воздержаться от сбора трав, грибов на этих территориях.

Ранее сообщали: власти Башкирии решили усилить борьбу с клещами и грызунами.