В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

Завтра в республике прогнозируются грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду, а также местами туман с видимостью 500 метров и менее.

Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными. Во время грозы категорически не рекомендуется купаться, находиться вблизи водоёмов или плавать на лодке.

Если сильные порывы ветра застали вас на улице, следует укрыться в безопасном месте — например, в подземном переходе или подъезде здания.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112.

О том, какие погодные сюрпризы ожидают жителей Башкирии в августе, читайте в этом материале Башинформа.