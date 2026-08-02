В Башкирии прогнозируются грозы и сильный ветер

Завтра в республике прогнозируются грозы, порывы ветра до 17 метров в секунду, а также местами туман с видимостью 500 метров и менее.
Спасатели призывают жителей быть предельно осторожными. Во время грозы категорически не рекомендуется купаться, находиться вблизи водоёмов или плавать на лодке.
Если сильные порывы ветра застали вас на улице, следует укрыться в безопасном месте — например, в подземном переходе или подъезде здания.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по телефону 112.
О том, какие погодные сюрпризы ожидают жителей Башкирии в августе, читайте в этом материале Башинформа.
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