Какие погодные сюрпризы ожидают жителей Башкирии в августе

Последний летний месяц в республике, по прогнозам Гидрометцентра России, не принесет значительных отклонений от многолетних показателей. Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне климатической нормы — +17,2 градуса.
Июль, напротив, выдался аномально дождливым: в ряде районов выпало около двух месячных норм осадков. Однако в августе характер погоды изменится. Месячное количество осадков, по данным синоптиков, также прогнозируется в пределах нормы и составит 45–65 миллиметров.
Это означает, что жителей республики ждет умеренное лето без изнуряющей жары и затяжных ливней. Погода постепенно придет в климатическое равновесие после дождливого июля.
В первые дни августа в регионе еще сохраняется влияние циклона: в выходные ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра. Но уже к середине следующей недели интенсивность осадков снизится, температура воздуха днем начнет повышаться.
Специалисты также предупреждали о возможных подъемах уровней воды на реках в период с 1 по 4 августа в связи с выпавшими осадками.
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