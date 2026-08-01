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23:43 (UTC+5), 01 Августа 2026

Какие погодные сюрпризы ожидают жителей Башкирии в августе

По прогнозам, погода постепенно придет в климатическое равновесие.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
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Последний летний месяц в республике, по прогнозам Гидрометцентра России, не принесет значительных отклонений от многолетних показателей. Средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне климатической нормы — +17,2 градуса.

Июль, напротив, выдался аномально дождливым: в ряде районов выпало около двух месячных норм осадков. Однако в августе характер погоды изменится. Месячное количество осадков, по данным синоптиков, также прогнозируется в пределах нормы и составит 45–65 миллиметров.

Это означает, что жителей республики ждет умеренное лето без изнуряющей жары и затяжных ливней. Погода постепенно придет в климатическое равновесие после дождливого июля.

В первые дни августа в регионе еще сохраняется влияние циклона: в выходные ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и усиление ветра. Но уже к середине следующей недели интенсивность осадков снизится, температура воздуха днем начнет повышаться.

Специалисты также предупреждали о возможных подъемах уровней воды на реках в период с 1 по 4 августа в связи с выпавшими осадками.

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