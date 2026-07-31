Первые выходные августа в Башкирии будут дождливыми

Июль в республике, как и предшествовавший ему июнь, выдался дождливым: в среднем по региону выпало около двух месячных норм осадков. В первые выходные последнего летнего месяца характер погоды сохранится, сообщают синоптики.

По данным Башгидромета, в ближайшие дни погоду в Башкирии будет определять циклон, развивающийся над Уралом. В субботу и воскресенье на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности. На севере региона осадки могут быть сильными, местами прогнозируются грозы, днем локально возможны град и шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +18…+24 градусов.

В связи с увеличением количества осадков на реках Башкирии в период с 1 по 4 августа возможны подъемы уровней воды. Специалисты предупреждают о риске подтопления пониженных участков рельефа и увеличении притока к гидротехническим сооружениям.

В начале следующей недели циклон покинет Урал, атмосферное давление начнет повышаться. Интенсивность дождей и площадь их распространения по республике уменьшатся, температура воздуха днем несколько повысится.