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20:37 (UTC+5), 02 Августа 2026

Премьер-министр РБ Андрей Назаров рассказал о героях ВДВ из Башкирии

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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Премьер-министр РБ Андрей Назаров отметил, что Башкирия всегда была кузницей кадров для ВДВ. Они с честью выполняли долг в Афганистане, участвовали в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сегодня в зоне СВО продолжают славные традиции.

«Среди героев — генерал-майор Сергей Тулин, командовавший десантными подразделениями на Кавказе, дважды раненный, Герой России (1996). Капитан Дмитрий Авдонин из Дуванского района также стал Героем России за мужество в ходе СВО. Разведчик Дамир Лукманов участвовал в Гостомельском десанте, был тяжело ранен, награждён орденом Мужества. Навсегда в наших сердцах память о героях, получивших звание посмертно: Максиме Рыбакове, Алмазе Сафине, Максиме Серафимове и других. В Уфе в Парке Победы установлен памятник „Союз поколений десантников“, в Ишимбае — бюст Героя России Александра Доставалова, его имя носит кадетский корпус. Парк „Патриот“ в Чишминском районе назван в честь Максима Серафимова», — рассказал Андрей Назаров.

Напомним, сегодня на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе проходят праздничные мероприятия, посвященные 96-летию Воздушно-десантных войск. В парке состоялось торжественное открытие бюста Герою Советского Союза, генералу-армии Василию Маргелову и воздушно-десантного комплекса, который будет носить его имя.

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