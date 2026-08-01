Вокруг Башкирии временно закрыли аэропорты

В соседних с Башкирией регионах временно закрыты аэропорты. По данным Росавиации, ограничения на приём и отправку самолётов действуют в Оренбурге, Казани, Нижнекамске и Бугульме. А также в Нижнем Новгороде, Самаре и Чебаксарах. Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме. В республике наблюдаются отключения мобильного интернета. Вчера в регионе объявляли режим беспилотной опасности.