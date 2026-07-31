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10:23 (UTC+5), 31 Июля 2026

«План ковер» в Уфе стал причиной задержки более 25 авиарейсов

Фото: ИА "Башинформ" | Архив
Ляйсан Закирова

В башкирской столице уже почти три часа действуют ограничения на прием и вылет в аэропорту. За это время, судя по данным онлайн-табло, задержаны более двух десятков внутренних и международных рейсов.

Так, задерживаются вылеты в Казань, Бугульму, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анталью, Тбилиси, Махачкалу, Худжанд и Сочи. Причем в Сочи, Санкт-Петербург и Анталью посадка завершилась. Вероятно, пассажиры ожидают разрешения на вылет в салоне самолета.

Также пока не могут вылететь в Уфу пассажиры их Минеральных вод, Самарканда, Сургута, Екатеринбурга, Душанбе, Казани, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Хургады, Худжанда, Бохтара.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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