«План ковер» в Уфе стал причиной задержки более 25 авиарейсов

В башкирской столице уже почти три часа действуют ограничения на прием и вылет в аэропорту. За это время, судя по данным онлайн-табло, задержаны более двух десятков внутренних и международных рейсов.

Так, задерживаются вылеты в Казань, Бугульму, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Анталью, Тбилиси, Махачкалу, Худжанд и Сочи. Причем в Сочи, Санкт-Петербург и Анталью посадка завершилась. Вероятно, пассажиры ожидают разрешения на вылет в салоне самолета.

Также пока не могут вылететь в Уфу пассажиры их Минеральных вод, Самарканда, Сургута, Екатеринбурга, Душанбе, Казани, Тбилиси, Санкт-Петербурга, Хургады, Худжанда, Бохтара.

Напомним, в Башкирии продолжает действовать режим беспилотной опасности.