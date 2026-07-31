В Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность»

На территории республики в третий раз за неделю объявили о беспилотной опасности. Об этом сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, также несколько минут стало известно о введении ограничений в уфимском аэропорту.

Памятку о том, как вести себя в случае атаки БПЛА, смотрите в материале «Башинформа».