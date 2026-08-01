В райцентре Башкирии жители добились ремонта пешеходного моста

Прокуратура помогла жителям Верхних Кигов добиться ремонт пешеходного моста. через реку. Уже несколько лет он находился в аварийном состоянии, ходить по нему было опасно. Но власти на просьбы реагировала. Одна из местных жительниц обратилась в правоохранительные органы. Прокурорское представление оказало своё влияние, указывают в ведомстве — старые прогнившие доски разобрали, установили новое металлическое полотно. Теперь жители могут безопасно пользоваться переходом.
Ранее сообщали: прокуратура приостановила строительства жилой высотки в Уфе.
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