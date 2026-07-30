Прокуратура приостановила строительство дома на улице Менделеева в Уфе

Прокуратура Уфы приостановила строительство многоквартирного жилого дома на улице Менделеева. Разрешение на возведение объекта, выданное ООО «СТЭК-АТП», было получено с нарушениями.

Как показала проверка надзорного ведомства, документ был выдан без разработанной и утверждённой проектно-планировочной документации. В них не было информации о размещении объекта и расчётов обеспеченности социальной инфраструктурой.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании разрешения незаконным. В качестве обеспечительной меры действие разрешительного документа приостановлено. Застройщику запрещено вести строительные работы и заключать договоры долевого участия.

Рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры республики.

Прокуратура также выявила нарушения в закупках, проведенных нацпарком «Башкирия», сообщал ранее «Башинформ».