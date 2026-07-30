Прокуратура приостановила строительство дома на улице Менделеева в Уфе

Прокуратура Уфы приостановила строительство многоквартирного жилого дома на улице Менделеева. Разрешение на возведение объекта, выданное ООО «СТЭК-АТП», было получено с нарушениями.
Как показала проверка надзорного ведомства, документ был выдан без разработанной и утверждённой проектно-планировочной документации. В них не было информации о размещении объекта и расчётов обеспеченности социальной инфраструктурой.
Прокуратура обратилась в суд с иском о признании разрешения незаконным. В качестве обеспечительной меры действие разрешительного документа приостановлено. Застройщику запрещено вести строительные работы и заключать договоры долевого участия.
Рассмотрение иска находится на контроле прокуратуры республики.
Прокуратура также выявила нарушения в закупках, проведенных нацпарком «Башкирия», сообщал ранее «Башинформ».
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