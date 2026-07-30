В нацпарке «Башкирия» нашли нарушения при закупках на 1,2 млн рублей

Мелеузовская межрайонная прокуратура выявила нарушения при проведении закупок в национальном парке «Башкирия». В ноябре и декабре 2025 года учреждение заключило два контракта с одной коммерческой организацией на общую сумму почти 1,2 миллиона рублей на создание сайта и разработку функциональных модулей личных кабинетов.

При этом конкурентные процедуры не проводились. Как установила проверка, действия учреждения были направлены на ограничение конкуренции и создание преимуществ для конкретного подрядчика.

По инициативе прокуратуры директора нацпарка привлекли к административной ответственности за нарушение порядка определения поставщика и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Кировский районный суд Уфы подтвердил законность этого решения.

Ранее контрольно-счетная палата Башкирии по итогам проверок за 2025 год выявила нарушения на 38,1 млрд рублей, писал «Башинформ».