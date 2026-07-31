В Уфе в выходные ожидаются массовые проверки водителей

Особое внимание будет уделено пресечению управления автомобилем в состоянии опьянения, выявлению водителей без прав, а также нарушений правил перевозки детей и пассажиров.

Кроме того, прямо сейчас в столице республики проходят широкомасштабные профилактические мероприятия, в рамках которых инспекторы проверяют светопропускаемость стёкол автомобилей. В этой работе задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД.

О фактах грубого нарушения ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения, а также о других нарушениях можно сообщить по телефону горячей линии (347) 279-32-92. Также работает телеграм-чат для приёма сообщений: @GIBDDRB_02bot.

Ранее в Башкирии мужчина лишился двух иномарок за пьяную езду и хулиганство.