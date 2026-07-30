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20:02 (UTC+5), 30 Июля 2026

В Башкирии мужчина лишился двух иномарок за пьяную езду и хулиганство

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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В Бирске вынесен приговор 38-летнему местному жителю, который в нетрезвом виде дважды садился за руль, а также избил двух женщин в развлекательном заведении. Бирская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, суд признал мужчину виновным по двум статьям.

Как установлено в суде, в августе–сентябре 2025 года фигурант, уже имевший наказание за пьяное вождение, вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В первый раз он управлял автомобилем «Киа Сид», а во второй — «Хендай Туксан». Кроме того, будучи нетрезвым, он нанёс побои двум посетительницам развлекательного заведения.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами на два с половиной года.

Иномарки хулигана конфискованы в доход государства.

Ранее в доход государства взыскали денежную сумму, соответствующую стоимости машины, жителю Стерлитамакского района, которого повторно задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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