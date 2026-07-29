В Башкирии нарушителю не удалось избежать наказания за пьяную езду

Стерлитамакский городской суд вынес приговор местному жителю, которого повторно задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В суде установлено, что в сентябре 2025 года мужчина, ранее подвергнутый административному наказанию за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль машины Geely MK Cross в нетрезвом виде. Его действия пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы.
В ходе предварительного расследования злоумышленник, желая избежать конфискации автомобиля, успел продать машину за 250 тысяч рублей.
Подсудимый признал свою вину.
По решению суда мужчина приговорён к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Кроме того, в доход государства с него взыскана денежная сумма, соответствующая стоимости машины.
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