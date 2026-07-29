В Уфе на пляже задержали дебошира, объявленного в федеральный розыск

В Уфе в микрорайоне Затон сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош на городском пляже и мешал отдыху граждан.
На место происшествия незамедлительно приехала группа задержания. В ходе разбирательства и установления личности было выявлено, что хулиган является уроженцем Таджикистана и находится в розыске в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.
Задержанного бойцы Росгвардии передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее росгвардейцы задержали пьяного 40-летнего дебошира из Кургана в хостеле Уфы.
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