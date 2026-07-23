В хостеле Уфы росгвардейцы задержали пьяного дебошира

По данным пресс-службы ведомства, прибывшие через три минуты росгвардейцы установили, что мужчина распивал спиртное на общей кухне и агрессивно отреагировал на замечание администратора, выражаясь нецензурной бранью. Несмотря на законные требования правоохранителей прекратить нарушение порядка, дебошир оказал активное неповиновение.

К мужчине были применены физическая сила и наручники. Его доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье «неповиновение законному распоряжению сотрудника войск национальной гвардии». Гостю столицы грозит наказание вплоть до административного ареста сроком до 15 суток.

Ранее в Башкирии водитель-нарушитель пытался скрыться от погони.