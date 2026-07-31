В деревне Башкирии закроют движение в районе моста через Жаланду

Движение для всех видов транспорта закроют на подъезде к деревне Ишмуратово Нуримановского района с 8 утра воскресенья, 2 августа. Об этом сообщили в УДХ РБ.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на мосту через реку Жаланду. Ограничения продлятся до 18.00 12 августа.

Дорожники призвали автомобилистов заранее планировать свои маршруты и принесли извинения за возможные неудобства.

Напомним, в Уфе на выходных ограничат движение грузовиков по Затонскому мосту.