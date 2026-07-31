В Уфе на выходных ограничат движение грузовиков по Затонскому мосту

Первого и второго августа движение на Затонском мосту будет ограничиваться с 9.00 до 17.00. Речь идет о выделенной полосе для грузовиков, информирует мэрия столицы.

В это время здесь запланирован ямочный ремонт и комплексная очистка.

Напомним, в Башкирии перекроют дороги из-за велогонок Спартакиады народов РФ.