В Башкирии перекроют дороги из-за велогонок Спартакиады народов РФ

В предстоящие выходные в Уфе и Чишминском районе временно перекроют дороги в связи с проведением Спартакиады народов России.

В Уфе 1 августа с 7:00 до 14:00 будут перекрыты следующие участки: улица Сельская Богородская — от дома № 51/3 до улицы Маршала Жукова; проезд от улицы Сельской Богородской до комплекса гребного слалома; улица Мушникова — от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина; бульвар Баландина — от улицы Мушникова до бульвара Тухвата Янаби.

Аналогичные ограничения запланированы на 2 августа с 6:00 до 14:00.

В Чишминском районе 1 августа с 10:00 до 17:00 будет перекрыт участок Старочишминской дороги в районе населенных пунктов Кляшево — Арово — Кара-Якупово.

В администрации района просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать маршрут.

Ранее стала известна программа Спартакиады народов России в Башкирии.