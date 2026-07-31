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10:53 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии перекроют дороги из-за велогонок Спартакиады народов РФ

Фото: Олег Яровиков | ИА "Башинформ"
Инсаф Хужабирганов

В предстоящие выходные в Уфе и Чишминском районе временно перекроют дороги в связи с проведением Спартакиады народов России.

В Уфе 1 августа с 7:00 до 14:00 будут перекрыты следующие участки: улица Сельская Богородская — от дома № 51/3 до улицы Маршала Жукова; проезд от улицы Сельской Богородской до комплекса гребного слалома; улица Мушникова — от улицы Сельской Богородской до бульвара Баландина; бульвар Баландина — от улицы Мушникова до бульвара Тухвата Янаби.

Аналогичные ограничения запланированы на 2 августа с 6:00 до 14:00.

В Чишминском районе 1 августа с 10:00 до 17:00 будет перекрыт участок Старочишминской дороги в районе населенных пунктов Кляшево — Арово — Кара-Якупово.

В администрации района просят водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее продумать маршрут.

Ранее стала известна программа Спартакиады народов России в Башкирии.

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