В Башкирии объявили «охоту» на нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Башкирии предупреждает о масштабных рейдах на дорогах республики. Сегодня, а также в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут массово останавливать водителей.

В зоне особого внимания автоинспекторов окажутся нетрезвые водители, граждане, лишенные водительских прав, а также автовладельцы, чей транспорт не зарегистрирован в установленном порядке.

Кроме того, усиленный контроль будет вестись за детьми-водителями, водителями мототехники и за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях.

Жителей региона призывают сообщать о фактах грубых нарушений ПДД по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 279-32-92.

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