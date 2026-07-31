В Башкирии жара пошла на спад

В ближайшие дни в республике ожидается ухудшение погодных условий: жара пойдет на спад, придут осадки.

По данным Башгидромета, сегодня, 31 июля, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. По юго-востоку без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха днем +23, +28 градусов.

В субботу, 1 августа, также ожидаются дожди, по северу до сильных, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Ночью столбики термометров покажут +10, +15 градусов, днем +20, +25 градусов.