В Башкирии движение на подъезде к деревне Большие Шиды закроют на 11 дней

Минтранс Башкирии сообщил о временном ограничении движения транспорта в Нуримановском районе.
По информации ведомства, с 8:00 часов 3 августа до 18:00 часов 13 августа полностью перекроют участок подъездной дороги к деревне Большие Шиды на километре 4+972. Ограничение вводится для всех видов автотранспорта.
В ведомстве пояснили, что работы проводятся в связи с проведением планово-предупредительных работ в рамках содержания моста через ручей в Нуримановском районе
Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что движение для всех видов транспорта закроют на подъезде и к деревне Ишмуратово Нуримановского района.
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