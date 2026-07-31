В Башкирии движение на подъезде к деревне Большие Шиды закроют на 11 дней

Минтранс Башкирии сообщил о временном ограничении движения транспорта в Нуримановском районе.

По информации ведомства, с 8:00 часов 3 августа до 18:00 часов 13 августа полностью перекроют участок подъездной дороги к деревне Большие Шиды на километре 4+972. Ограничение вводится для всех видов автотранспорта.

В ведомстве пояснили, что работы проводятся в связи с проведением планово-предупредительных работ в рамках содержания моста через ручей в Нуримановском районе

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что движение для всех видов транспорта закроют на подъезде и к деревне Ишмуратово Нуримановского района.