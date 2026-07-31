Суббота, 1 Августа 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
20:14 (UTC+5), 31 Июля 2026

В Башкирии движение на подъезде к деревне Большие Шиды закроют на 11 дней

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Минтранс Башкирии сообщил о временном ограничении движения транспорта в Нуримановском районе.

По информации ведомства, с 8:00 часов 3 августа до 18:00 часов 13 августа полностью перекроют участок подъездной дороги к деревне Большие Шиды на километре 4+972. Ограничение вводится для всех видов автотранспорта.

В ведомстве пояснили, что работы проводятся в связи с проведением планово-предупредительных работ в рамках содержания моста через ручей в Нуримановском районе

Дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут и время в пути заранее.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что движение для всех видов транспорта закроют на подъезде и к деревне Ишмуратово Нуримановского района.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru