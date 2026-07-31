Уфа активно заправляется бензином перед выходными

В Уфе в 12 часов очереди на АЗС в зоне мониторинга составляли 800 машин.
«Это даже больше, чем мы ожидали, готовясь к пику спроса перед выходными, — признался на брифинге в ЦУР замминистра промышленности РБ Олег Тыщенко. — В среднем в очередях было по 20-30 машин, на некоторых до 60. При этом есть все виды топлива».
Сложнее ситуация в районах. Например, всегда не хватает топлива в Аскино.
«Думаем, это из-за транзитного транспорта, потому что отправляем достаточно, но расход там большой. Всегда в „красной" зоне этот район», — прокомментировал замминистра.
Олег Тыщенко отметил пример Зианчуринского района, где заработали частные заправки и острота ситуации сразу снизилась.
«Сейчас бензин на бирже далеко не такой дорогой, цены намного снизились от пиковых, можно уже закупать. Пусть отпускные цены на топливо будут подороже, чем на сетевых, но люди станут заправляться. Призываю предпринимателей начинать работать», — сказал замминистра.
По данным минпрома, в регионе порядка 290 независимых АЗС обеспечивают 15-20% рынка.
Ранее сообщали: как планируется обеспечение Уфы и регионов в выходные.
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