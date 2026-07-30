Уфе дадут больше топлива к выходным — минпром

Оперштаб готовится к выходным — в пятницу уфимские водители будут активно заправляться, отметил на брифинге в ЦУР замминистра промышленности Башкирии Олег Тыщенко.
«На завтра главная задача — насытить Уфу, перед выходными спрос традиционно вырастет. В субботу наибольшее внимание уделим районам, особенно тем, где концентрируются туристические потоки. В том числе это Стерлитамак и Бирск. Вечером воскресенья опять будем усиленно наполнять уфимские заправки», — сказал он.
Замминистра прокомментировал ситуацию в Уфе как «стабильную и постоянно улучшающуюся».
«Две недели назад, когда начали мониторить 31 АЗС города, в очередях насчитывали 2 тысячи машин. Сегодня на 10 утра их было в пределах 500. Может быть, не идеальная пока ситуация, но она улучшается, мы это видим», — сказал Олег Тыщенко.
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