Сотрудника больницы в Башкирии оштрафовали за игнорирование пациентки

Как выяснила проверка ведомства, еще в марте 2026 года женщина обратилась в учреждение с претензией по поводу качества оказания медуслуг. Однако официального ответа она так и не получила. Разъяснения там дали только после вмешательства прокуратуры.

В результате заведующего отделом внутреннего контроля качества больницы оштрафовали на 5 тысяч рублей, а главному врачу внесли представление.

Напомним, ранее Радий Хабиров возмутился грубостью и хамством врачей Башкирии.