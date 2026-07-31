Из Уфы возобновляются прямые рейсы в Дубай

Авиакомпания Flydubai восстанавливает программу полетов по маршруту Дубай - Уфа - Дубай, сообщает пресс-служба столичного аэропорта. Ближайший рейс запланирован на 2 августа. Улететь пассажиры смогут во вторник, четверг и воскресенье. С 19 августа добавится дополнительный рейс по средам. Полеты будут выполняться на воздушном судне Boeing-737-800.
Напомним, полетная программы была временно приостановлена в марте текущего года из-за конфликта на Ближнем Востоке.
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