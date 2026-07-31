Авиакомпанию привлекли к ответственности за овербукинг на рейсе Уфа - Сочи

Авиакомпанию, выполняющую рейс Уфа - Сочи, привлекли к ответственности за продажу билетов в количестве, превышающем число пассажирских мест в самолете (овербукинг). В результате трое пассажиров не смогли вылететь в запланированное время. Их отправили другим рейсом.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор выдал предупреждение, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее в Балтачевском районе по требованию прокуратуры лишили прав водителя-наркомана.