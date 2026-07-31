В Башкирии суд лишил прав водителя-наркомана

В Балтачевском районе по требованию прокуратуры суд лишил прав местного жителя, имеющего противопоказания по состоянию здоровья.

Оказалось, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога. По закону это является прямым противопоказанием для управления транспортным средством.

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении права управления. Суд требования удовлетворил, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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