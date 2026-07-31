Аэропорт Уфы возобновил работу в штатном режиме

В уфимском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. Также к штатному режиму работы вернулись авиагавани в Бугульме, Волгограде, Казани, Нижнекамске и Чебоксарах.

Как ранее писал «Башинформ», ограничения ввели сегодня утром, были задержаны более 25 рейсов по внутренним и международным направлениям.

При этом режим беспилотной угрозы в Башкирии сохраняется.