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10:31 (UTC+5), 30 Июля 2026

Жителям Башкирии рассказали, как сделать перерасчет за ЖКУ в сезон отпусков

Если вы уезжали в отпуск или на дачу на пять дней и более, вы вправе получить перерасчёт платы за некоторые коммунальные услуги, сообщили в министерстве ЖКХ Башкирии.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Что можно и нельзя пересчитать?

«Вывоз мусора можно пересчитать без дополнительных условий. А плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении нет приборов учёта и отсутствует техническая возможность их установить», — пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Плата за отопление, содержание жилья, капремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежит.

Как подтвердить сроки своего отсутствия?

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт и сроки вашего отсутствия. Перечень документов открытый — главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из СНТ. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг.

Заявление о перерасчёте следует подать поставщику коммунальной услуги, который производит начисления, до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, — шесть месяцев.

Ранее Башинформ сообщил о том, что платёжки за ЖКУ переведут в электронный формат в соответствии с новым законом, касающимся работы «Почты России».

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