Жителям Башкирии рассказали, как сделать перерасчет за ЖКУ в сезон отпусков

Что можно и нельзя пересчитать?
«Вывоз мусора можно пересчитать без дополнительных условий. А плату за свет, воду и газ можно пересчитать только в том случае, если в помещении нет приборов учёта и отсутствует техническая возможность их установить», — пояснили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства РБ.
Плата за отопление, содержание жилья, капремонт и общедомовые нужды перерасчёту не подлежит.
Как подтвердить сроки своего отсутствия?
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт и сроки вашего отсутствия. Перечень документов открытый — главное, чтобы они подтверждали, что и как долго вас не было. Например, это могут быть билеты на самолёт, счёт за проживание в гостинице или справка из СНТ. Конкретный перечень документов лучше заранее уточнить у поставщика услуг.
Заявление о перерасчёте следует подать поставщику коммунальной услуги, который производит начисления, до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. Максимальный период, за который можно оформить перерасчёт, — шесть месяцев.
Ранее Башинформ сообщил о том, что платёжки за ЖКУ переведут в электронный формат в соответствии с новым законом, касающимся работы «Почты России».
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