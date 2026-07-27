В Башкирии и по всей стране платёжки за ЖКУ переведут в электронный формат

В России предстоит масштабная трансформация работы АО «Почта России» в соответствии с законом № 271-ФЗ. Как следует из текста документа, будет создана единая электронная почтовая система (ЭПС) для доставки юридически значимых писем, уведомлений и госизвещений через Госуслуги. Сообщение будет считаться официально доставленным, если адресат вошел в личный кабинет в течение 7 дней с момента размещения.

Квитанции за коммунальные услуги по умолчанию будут доставляться в личный кабинет на Госуслугах. Бумажные платёжки сохранятся для льготников и тех, кто откажется от электронного формата.

Закон регулирует использование почтовых ящиков в МКД: это разрешено только «Почте России», управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, регоператорам.

«Почта России» сможет привлекать субподрядчиков для сортировки и перевозки корреспонденции, кроме доставки пенсий и пособий.

Установлен предельный тариф за доставку пенсий и социальных выплат — не более 1,5% от фактически доставленных сумм без НДС.

Банкам запрещается взимать комиссию при приёме Почтой России безналичных платежей за ЖКХ.

Отделения «Почты России» смогут за плату принимать заявления и выдавать результаты государственных и муниципальных услуг (в том числе через взаимодействие с МФЦ).

Разные положения Закона вступят в силу в разное время:

- с 1 января 2027 года — нормы по регулированию режимов работы отделений связи и тарифной сетке;

- с 1 марта 2027 — создание Электронной почтовой системы, применение тарифа 1,5% на пенсии;

- с 1 сентября 2027 — переход на электронные квитанции ЖКХ на Госуслугах, правила пользования почтовыми ящиками в МКД и ограничения для банков на комиссии.

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