Премьер-министр Башкирии поздравил работников почты

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров поздравил сотрудников почтовой связи республики с профессиональным праздником и рассказал об истории и развитии отрасли в регионе.

Регулярная почтовая связь на территории современного Башкортостана существует уже 290 лет — она была создана в 1735 году. Тогда письма могли отправлять только государственные ведомства и чиновники, а послания доставляли гонцы на лошадях. В 1799 году вышел указ Павла I, предписывающий передавать право работать почтальоном по наследству — так появилось целое сословие работников почты.

«Не поверите, но такие династии сохранились до сих пор, — отметил в своём поздравлении Андрей Назаров. — Наша землячка, заместитель директора республиканского управления Почты России Наталья Ковина — почтовик в пятом поколении. Общий трудовой стаж их династии составляет почти 200 лет».

Сегодня в Башкортостане работает крупнейшая в России сеть почтовых отделений — более 1200, и почти 80% из них находятся в сельской местности. Только за последние годы модернизировано 76 отделений, в том числе построены новые в отдалённых населённых пунктах. В 56 отделениях республики установлены почтоматы, где заказные письма можно получить меньше чем за минуту. На ближайшие три года для организаций федеральной почты установлены льготы по транспортному налогу и налогу на имущество — по 50%.

«Благодарю каждого работника почты — за то, что обеспечиваете людям связь с большим миром. С праздником вас!» — обратился к коллегам Андрей Назаров.