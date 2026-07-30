В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим неблагоприятных метеоусловий

С 20:00 30 июля до 20:00 31 июля в трех городах Башкортостана — Уфе, Стерлитамаке и Салавате — начнет действовать предупреждение о накоплении вредных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные отдела прогноза загрязнения атмосферного воздуха Башгидромета.

«На территории городов Уфа, Стерлитамак, Салават сохраняются неблагоприятные метеорологические условия», — говорится в сообщении.

Во время действия данного предупреждения промышленные предприятия региона обязаны перейти на особый режим работы и сократить объемы выбросов вредных веществ.

Ранее сообщалось, что в Башкирии ожидается шквалистый ветер до 22 метров в секунду.