В Башкирии ожидается шквалистый ветер до 22 метров в секунду

МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погодных условий и сильном ветре. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня и завтра ожидаются сильные дожди, град, грозы, шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду. Более подробный прогноз погоды читайте в материале «Башинформа».

Спасатели напоминают правила безопасности: во время грозы нельзя купаться, располагаться вблизи водоема, плавать в лодке. Если порывы ветра застали на улице, лучше укрыться в подземном переходе или подъездах зданий.