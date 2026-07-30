В Башкирии сохранится жаркая погода с грозами

Конец июля позволит жителям Башкирии насладиться летним зноем. Однако свои коррективы будут вносить шквалистый ветер и дожди, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 30 июля, днем местами по республике ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем прогреется до +25,+30°, по юго-востоку до +35°.
В пятницу, 31 июля, ночью местами прогнозируются небольшие дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, град. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Столбики термометров ночью покажут +12,+17°, днем +22,+27°.
Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации спасателей, как обезопасить себя во время грозы.
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