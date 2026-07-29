Спасатели Башкирии предупредили об опасности ливней и грозы

Сегодня в столицу Башкирии и ряд районов республики пришла летняя гроза. Мощные ливни и раскаты грома принесли прохладу после недавней изнурительной жары. Однако МЧС напоминает людям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время дождя.
Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют при первых признаках непогоды укрыться в здании. Автомобиль тоже считается относительно безопасным местом, однако в машине не следует касаться металлических деталей кузова.
Если гроза застала на открытой местности, ни в коем случае нельзя ложиться плашмя на землю. Лучше присесть на корточки в ложбине, плотно соединив ноги вместе. Чем меньше площадь соприкосновения с землёй, тем ниже риск поражения шаговым напряжением.
Категорически запрещается прятаться от дождя под высокими отдельно стоящими деревьями, так как молния чаще всего бьёт именно в них.
Нельзя разговаривать по мобильному телефону на улице во время грозы и находиться у водоёмов, потому что вода проводит ток.
В населённых пунктах лучше держаться подальше от металлических конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.
Дома необходимо закрыть все окна и форточки, а также отключить из розеток электроприборы, поскольку скачки напряжения во время грозы могут не только вывести технику из строя, но и стать причиной пожара. Не рекомендуется подходить к водопроводным кранам и электропроводке до полного прекращения грозы.
Особую осторожность следует проявить водителям. Мокрая дорога значительно увеличивает тормозной путь, который может достигать полтора-два раза по сравнению с сухим асфальтом, поэтому скорость стоит снизить, а дистанцию до впереди идущего транспорта увеличить как минимум вдвое.
В дождь нужно быть предельно внимательными к пешеходам, которые могут не заметить приближающуюся машину.
В случае экстренной ситуации звоните по единому номеру спасателей 112.
Сегодня в Уфе во время грозы упали деревья. Например, в Кировском районе столицы зафиксировали четыре случая падения деревьев, сообщал «Башинформ».
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