Спасатели Башкирии предупредили об опасности ливней и грозы

Сегодня в столицу Башкирии и ряд районов республики пришла летняя гроза. Мощные ливни и раскаты грома принесли прохладу после недавней изнурительной жары. Однако МЧС напоминает людям о необходимости соблюдать меры предосторожности во время дождя.

Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют при первых признаках непогоды укрыться в здании. Автомобиль тоже считается относительно безопасным местом, однако в машине не следует касаться металлических деталей кузова.

Если гроза застала на открытой местности, ни в коем случае нельзя ложиться плашмя на землю. Лучше присесть на корточки в ложбине, плотно соединив ноги вместе. Чем меньше площадь соприкосновения с землёй, тем ниже риск поражения шаговым напряжением.

Категорически запрещается прятаться от дождя под высокими отдельно стоящими деревьями, так как молния чаще всего бьёт именно в них.

Нельзя разговаривать по мобильному телефону на улице во время грозы и находиться у водоёмов, потому что вода проводит ток.

В населённых пунктах лучше держаться подальше от металлических конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.

Дома необходимо закрыть все окна и форточки, а также отключить из розеток электроприборы, поскольку скачки напряжения во время грозы могут не только вывести технику из строя, но и стать причиной пожара. Не рекомендуется подходить к водопроводным кранам и электропроводке до полного прекращения грозы.

Особую осторожность следует проявить водителям. Мокрая дорога значительно увеличивает тормозной путь, который может достигать полтора-два раза по сравнению с сухим асфальтом, поэтому скорость стоит снизить, а дистанцию до впереди идущего транспорта увеличить как минимум вдвое.

В дождь нужно быть предельно внимательными к пешеходам, которые могут не заметить приближающуюся машину.

В случае экстренной ситуации звоните по единому номеру спасателей 112.

Сегодня в Уфе во время грозы упали деревья. Например, в Кировском районе столицы зафиксировали четыре случая падения деревьев, сообщал «Башинформ».