В Башкирии ураган повредил десятки домов и социальных объектов

В Благоварском и Буздякском районах устраняют последствия сильного урагана, который обрушился на регион и повредил кровли жилых домов, социальных учреждений и фермерских построек.
В Благоварском районе, в деревне Нижние Каргалы, сорвана часть кровли сельского дома культуры, а также повреждена крыша хозяйственной постройки. В селе Благовар стихия нанесла ущерб частной ферме, повреждена кровля, градом побиты здания фермы, два транспортных средства и хозяйственная постройка. В селе Верхние Каргалы от града пострадали частный дом и надворные постройки.
В Буздякском районе удар стихии приняли на себя социальные объекты. В селе Гафури повреждена кровля детского сада и неэксплуатируемой котельной. В селе Комсомол пострадала крыша сельского дома культуры. Кроме того, повреждены кровли 19 частных жилых домов.
Всего по республике, по предварительным данным, стихия повредила 20 частных жилых домов, 8 надворных построек и 3 социально значимых объекта. На местах уже работают комиссии администраций муниципальных районов, которые проводят оценку нанесённого ущерба. К ликвидации последствий привлечены 23 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 4 человека и 2 единицы техники.
Ранее в селе Верхние Каргалы Благоварского района выпал сильный град. Об этом «Башинформу» сообщили очевидцы.
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