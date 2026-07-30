В Башкирии выпал град размером с куриное яйцо

В селе Верхние Каргалы Благоварского района выпал сильный град. Об этом сообщили очевидцы «Башинформу».

Кадры с последствиями непогоды сняла местная жительница. Судя по фотографиям, отдельные куски града достигают размеров куриного яйца.

«От страшной стихии все пострадало: и машины, и заборы, и посадки в огороде. Разбиты все окна дома. После града очень холодно у нас», — говорит жительница Верхние Каргалы Фильза Еникеева.

Напомним, ранее МЧС Башкирии предупредило об ухудшении погодных условий и сильном ветре. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра ожидаются сильные дожди, град, грозы, шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду.