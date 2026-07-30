В Башкирии оперативно потушили два ландшафтных пожара

В Хайбуллинском районе дважды за сутки загорелась сухая трава. Оба очага пожара были оперативно устранены, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Всего с начала 2026 года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 209 загораний сухой растительности на общей площади более 636 гектар.
Ранее два случая загорания сухой травы произошли в Иглинском районе и городе Нефтекамске.
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