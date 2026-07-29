В Башкирии дважды горела сухая трава

За прошедшие сутки в республике произошло два случая загорания сухой травы в Иглинском районе и городе Нефтекамске. Все пожары потушены.

Также зарегистрирован один лесной пожар. Как ранее писал «Башинформ», в деревне Чемаево Караидельского района загорелась туристическая стоянка. Огонь быстро распространялся по траве и мху. Затем пламя охватило деревянную походную баню и перекинулось на деревья. За короткое время площадь пожара достигла около 300 квадратных метров.

Всего с начала 2026 года возникло 16 очагов лесных пожаров на общей площади более 87 гектаров и 207 загораний сухой растительности на общей площади более 331 гектара, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.