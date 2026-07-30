В Башкирии на фасаде жилого дома открыли мурал «Башкирка с лошадью»

Сегодня в посёлке Чишмы на фасаде дома № 2 по улице Шоссейной официально открыли новый арт-объект. Мурал под названием «Башкирка с лошадью» стал украшением посёлка и его новой визитной карточкой. Об этом сообщил глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров, который принял участие в церемонии открытия.

Автором работы выступил молодой талантливый художник из Уфы Алмаз Загретдинов. Идея эскиза родилась из его детских воспоминаний и глубокого уважения к родной культуре. В центре композиции изображена девушка в алом национальном башкирском костюме, а рядом с ней лошадь, которая символизирует неразрывную связь человека с природой, историей и корнями. В создании мурала также приняли участие художники Артур Рахметов и Радик Мусин.

Мурал появился в рамках фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ», который проводится с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Республика участвует в нём с самого первого года и неизменно показывает высокие результаты. Подобные работы уже украшают Нефтекамск, Белорецк, Уфу, Агидель, и теперь к этому списку присоединились Чишмы.

В этом году в Башкирии стартовал уже седьмой сезон фестиваля, на который поступило 400 заявок из регионов округа, причём рекордные 117 из них — от жителей Башкортостана. Экспертный совет отобрал 14 лучших проектов, в число которых вошла работа Алмаза Загретдинова.

Тематика фестиваля в 2026 году посвящена Году единства народов России.

Церемонию открытия украсило выступление Гузалии Гиззатуллиной, она исполнила башкирский танец под аккомпанемент курая Ильмира Кудабаева.

Глава района Ришат Мансуров поблагодарил всех, кто был причастен к этому прекрасному событию — организаторов, художников, артистов и, конечно, жителей Чишмов, которые поддержали идею. Он отметил, что теперь у посёлка появилась своя новая достопримечательность, и пригласил всех желающих увидеть замечательный мурал своими глазами.