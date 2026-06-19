Башкирия вошла в число победителей отборочного этапа фестиваля «ФормАРТ»

В рамках VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ» подвели итоги заявочной кампании 2026 года. Ключевая тематика фестиваля в этом году связана с Годом единства народов России.

Всего на участие в фестивале подали 400 заявок. Башкортостан стал лидером по активности – из нашего региона поступило 117 заявок от талантливых художников. По результатам оценки экспертного жюри, состоящего из региональных и федеральных экспертов в сфере уличного искусства, одним из победителей отборочного этапа фестиваля стала работа «Башкирка с лошадью» Алмаза Загретдинова из Республики Башкортостан.

Отрисовка художественных работ пройдёт летом 2026 года. За процессом их создания можно следить на сайте проекта. Имена победителей объявят на торжественной церемонии подведения итогов, которая пройдёт в августе 2026 года в Кирове. Обладатели первых трех мест получат гранты в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего творческого развития.

Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населённых пунктов. Особенностью проведения фестиваля является определение для каждого сезона индивидуальной тематики, отражающей одно из ключевых направлений государственной политики или актуальной темы года.