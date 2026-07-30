Под Уфой управляющая компания незаконно сливала в поле бытовые отходы

Благодаря размещенным в социальных сетях видео, в селе Булгаково обнаружили незаконный слив канализационных стоков.
Выяснилось, что инженерные сети и оборудование на улице Парадной находятся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, на нескольких улицах повредились водопроводные и канализационные колодцы, а водоотводные трубы забились. В результате жидкие бытовые отходы разлились на территории площадью 200 квадратных метров.
Прокуратура внесла представление собственнику сетей - АО «Республиканская коммунальная компания». После этого нарушения устранили: начались ремонтные работы, прочистка канализационных труб и рекультивация загрязнённого участка.
Ранее прокуратура выявила нарушения в обслуживании ливневок в Уфе.
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