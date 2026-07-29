В Уфе с 75 семей сняли статус социально опасного положения

В Уфе продолжается комплексная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. На сегодняшний день на учете состоит 261 семья, в которой воспитывается 513 детей. При этом с начала года статус снят с 75 семей.

О текущей ситуации на оперативном совещании «Уфимская среда» рассказал заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Павел Артамонов.

По его словам, за 2026 год выявлено 95 семей, признанных находящимися в социально опасном положении. С 75 семей статус снят. Основные причины — улучшение ситуации в семье, преодоление кризиса, достижение ребенком 18 лет, а также ограничение или лишение родительских прав.

«Для каждой семьи разрабатывается межведомственный план индивидуальной профилактической работы. Проведено 484 консультации по различным проблемам, в том числе 468 — по вопросам содержания, воспитания и развития детей», — сообщил Павел Артамонов.

Важное направление — раннее выявление семейного неблагополучия. Информация о проблемных семьях поступает в комиссию из органов внутренних дел, учреждений здравоохранения, образования, отделов опеки и попечительства, Центра общественной безопасности.

Среднестатистический портрет такой семьи выглядит так: родители в возрасте от 30 до 50 лет, 2–3 ребенка, при этом 30% семей трудоустроены. Нередко в таких семьях есть проблемы с зависимостями и безответственным отношением к воспитанию детей.

Специалисты оказывают семьям всестороннюю поддержку. В частности, предоставляются школьные принадлежности, продуктовые наборы, новогодние подарки, детские вещи, одежда, обувь и игрушки. Особое внимание уделяется устройству детей: 59 детей устроены в школу, 21 — в детский сад, 11 — в школы интернатного типа. 83 ребенка направлены в детские лагеря, 92 детям оказана медицинской помощь, рассказал Павел Артамонов.

Ранее в Башкирии изменили порядок присвоения статуса «Город, дружественный семье».