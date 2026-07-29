В Башкирии изменили порядок присвоения статуса «Город, дружественный семье»

Правительство Башкирии внесло изменения в концепцию «Город, дружественный семье и детям», утвержденную в 2021 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Основное нововведение касается периодичности присвоения почетного статуса. Теперь города республики будут получать его не раз в два года, а раз в три года — начиная с 2028 года. Заседания комиссии также будут проходить один раз в три года вместо ежегодных.
Кроме того, обновлен состав комиссии. В нее вошли: заместитель премьер-министра РБ — министр спорта РБ Руслан Хабибов, глава минтруда РБ Ольга Кабанова, министр торговли и услуг РБ Константин Климин, а также и. о. министра культуры РБ Фанур Шайхисламов.
Постановление вступило в силу со дня подписания — 27 июля 2026 года.
Справка
Почетный статус «Город, дружественный семье и детям» присваивается муниципалитетам за создание благоприятной среды для семей с детьми. Концепция действует в республике с 2021 года и направлена на развитие инфраструктуры для детей, поддержку семейных ценностей и улучшение качества жизни в городах Башкортостана.
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