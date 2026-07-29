В Башкирии расширили перечень услуг МФЦ

Правительство Башкирии приняло постановление, расширяющее перечень услуг, доступных в многофункциональных центрах «Мои документы». Документ, подписанный премьер-министром Андреем Назаровым, вносит изменения в порядок работы МФЦ, действующий с 2016 года.

В перечень услуг добавлены два новых пункта. Это приём заявлений об оформлении гражданства России по рождению для лиц до 14 лет — услугу будет предоставлять министерство внутренних дел по РБ. Добавлен также приём документов для принятия на комплексное сопровождение филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по РБ.

Таким образом, с момента вступления постановления в силу получить эти услуги можно будет в любом отделении МФЦ, без необходимости отдельно обращаться в миграционную службу или в филиал фонда.

Постановление вступило в силу со дня его подписания — 27 июля 2026 года.

Справка

На сегодняшний день сеть МФЦ в республике включает 75 отделений и продолжает развиваться. Здесь уже можно получить более 30 услуг налоговой службы, включая регистрацию бизнеса и подачу деклараций, а также муниципальные и государственные услуги самого разного профиля. Принцип «одного окна» позволяет гражданам решать несколько вопросов в одном месте без необходимости стоять в очередях и собирать лишние справки.